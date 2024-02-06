Курс Monero впав нижче $136 після оголошення про делістинг на біржі Binance

Найбільша криптобіржа Binance оголосила про делістинг відразу чотирьох альткоїнів: ANT, MULTI, VAI та XMR. Криптовалюта Monero відразу відреагувала на це падінням зі $166 до $135,8.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з оголошенням Binance, біржа виключить з майданчика криптовалюти Aragon (ANT), Multichain (MULTI), Vai (VAI) та Monero (XMR). Торгові пари ANT/BTC, ANT/USDT, MULTI/USDT, USDT/VAI, XMR/BNB, XMR/BTC, XMR/ETH та XMR/USDT будуть видалені 20 лютого 2024 року.

Всі відкриті ордери на зазначені альткоїни автоматично скасовуються після закінчення торгів. Прийом депозитів у цих альткоїнах буде зупинено 21 лютого, а виведення коштів буде припинено 20 травня. Після 21 травня виключені зі списку криптоактиви можуть бути конвертовані в стейблкоїни від імені користувачів.

Перед конвертацією клієнти біржі повинні отримати окреме повідомлення, після чого стейблкоїни можуть зарахуватися на рахунки користувачів Binance.

Курс XMR негайно дав реакцію оголошення біржі, впавши до $135,8.

Binance регулярно перевіряє, чи відповідають доступні для торгівлі альткоїни високим стандартам біржі, і якщо це не так, то біржа приймає рішення щодо їх делістингу. Це робиться для захисту користувачів, запевняє Binance.

Зокрема, біржа звертає увагу на такі фактори, які можуть призвести до виключення альткоїну: обсяг торгів та ліквідність, стабільність мережі та смартконтракту, рівень захисту від атак, а також можливість надавати інформацію на періодичні запити Binance.

Нагадаємо, що схожа ситуація сталася в листопаді — курс токена Tornado Cash TORN обрушився на 40% після оголошення делістингу на Binance. У червні керівництво Binance повідомило, що скасує план делістингу низки анонімних монет у Євросоюзі для дотримання законів ЄС.