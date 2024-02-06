Розблокування токенів на $800 млн, в Іспанії вилучатимуть крипту для сплати податків: що нового на ринку

У лютому буде розблоковано токени на $800 мільйонів

У лютому 2024 року буде розблоковано токени на загальну суму в $800 млн, за даними TokenUnlocks. Більша частина припадає на Aptos (APT) і Avalanche (AVAX).

Ось деякі з токенів, які будуть розблоковані в лютому:

11 лютого — 24,84 млн Aptos (APT) на суму $228,55 млн;

14 лютого — 205,59 млн The Sandbox (SAND) на суму $90,46 млн;

17 лютого — 15,6 млн ApeCoin (APE) на суму $21,84 млн;

22 лютого — 9,54 млн Avalanche (AVAX) на суму $344,65 млн;

29 лютого — 4 млн Sui (SUI) на суму $5,72 млн;

29 лютого — 24,16 млн Optimism (OP) на суму $71,51 млн.

Різке збільшення оборотної пропозиції активу може істотно вплинути на його курс. При цьому деякі із зазначених вище токенів належать до найбільших альткоїнів.

На момент написання новини APT торгується на рівні $8,66. З початку року на цьому ринку простежується висока волатильність.

У Іспанії вилучатимуть криптовалюти для сплати податків

Міністерство фінансів Іспанії планує розширити контроль над моніторингом криптовалют у країні, щоб мати можливість заарештовувати цифрові активи для погашення податкових заборгованостей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У заяві сказано, що Міністерство фінансів розробить реформи, які дозволять Податковому агентству Іспанії виявляти й заарештовувати криптоактиви, які належать платникам податків, що мають прострочену заборгованість.

Крім того, у країні планують більш активно боротися з ухиленням від сплати податків. Казначейство Іспанії має намір змусити банки та установи електронних грошей звітувати про всі операції за картками.

Нагадаємо, громадяни Іспанії, які володіють криптоактивами та зберігають їх на іноземних платформах, повинні задекларувати свої кошти до 1 квітня 2024 року. Згідно з новими правилами, задекларувати свої криптовалюти повинні лише ті особи, чий баланс перевищує 50 000 євро в еквіваленті.

У Південній Кореї запропонували перевірити керівників криптокомпаній

5 лютого Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) запропонувала внести поправки у вимоги до звітності постачальника послуг віртуальних активів (VASP). Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Правила зобов’язують нових керівників криптовалютних компаній отримувати схвалення регулюючих органів перед тим, як приступити до виконання своїх обов’язків. Ініціатива розширює повноваження FSC щодо криптобірж і фірм, діяльність яких пов’язана з цифровими активами.

У заяві регулятора йдеться про те, що пропозиція спрямована на покращення чинного законодавства про регулювання криптоіндустрії. У разі ухвалення нові керівники південнокорейських компаній не зможуть приступити до роботи доти, доки FSC не схвалить їхні заяви про кадрові зміни.

Крім того, Комісія прагне домогтися права припиняти перевірку ліцензій, якщо компанія або її керівництво піддаються розслідуванню з боку місцевих або міжнародних регулювальних органів.

Уточнюється, що ініціатива дасть змогу FSC відкликати реєстрацію фірми, якщо вона порушила Закон про корпоративне управління під час вибору керівника. Фактично, це заборонить особам, яких було засуджено до штрафу або більш суворих покарань за будь-які злочини, керувати криптокомпаніями.

Джерело стверджує, що поправки винесено на розгляд Міністерства державного законодавства Південної Кореї. У разі схвалення вони набудуть чинності наприкінці березня 2024 року. Постанова застосовуватиметься до звітів, складених у другій половині року.

Індія відмовила Binance у розблокуванні онлайн-ресурсів — ЗМІ

Влада Індії відмовилася зняти блокування з онлайн-ресурсів криптовалютної біржі Binance. Уряд зажадав від компанії повного дотримання закону «Про запобігання відмиванню грошей» (PMLA). Про це повідомляє Economic Times з посиланням на власні джерела.

Стверджується, що біржа веде переговори з владою країни. Компанія нібито заявила про готовність заплатити податки та штрафи, попросивши зняти блокування поки Binance впроваджує процеси, пов’язані зі згаданим законом.

Однак уряд Індії відмовився йти на поступки та давати фірмі час на адаптацію, зазначають ЗМІ. Влада країни зніме блокування тільки після повної відповідності компанією чинним законам, ідеться в статті.

На думку неназваних джерел, індійські регулятори також співпрацюють із банками для розроблення обмежувальних заходів щодо трейдерів, які використовують VPN. З його допомогою вони обходять блокування ресурсів Binance і продовжують вести свою діяльність, стверджують автори.

Представники ЗМІ вважають, що в Індії близько 4000 «інвесторів вищого рівня» використовують такий метод роботи. Вони відмовляються переводити свої активи на внутрішні біржі та продовжують зберігати кошти на рахунках Binance, заявляють журналісти.

«Дотримання PMLA має першорядне значення. Компаніям було прямо сказано, що будь-яке обговорення відновлення їхніх послуг в Індії відбудеться тільки після того, як уряд буде задоволений їхніми відповідями на повідомлення, надіслані підрозділом фінансової розвідки», — заявив неназваний представник уряду.

У грудні 2023 року Індія звинуватила дев’ять криптовалютних бірж у роботі без реєстрації на території країни: Binance,Huobi,Kraken,Gate.io,KuCoin, Bitstamp, MEXC, Bittrex і Bitfinex.

Через деякий час з’явилася інформація, що застосунки перерахованих компаній стали недоступні в магазинах застосунків корпорацій Google та Apple. При цьому стверджувалося, ніби користувачі, які раніше завантажили програмне забезпечення, могли користуватися сервісами без обмежень.