Курс валют на 6 лютого: Долар в банках подешевшав на 5 копійок, євро на 10 копійок

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

В обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,05 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,05, євро — 41,15−41,34 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,58−37,61 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,42−40,44 грн/євро.