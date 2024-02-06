У вівторок, 6 лютого, на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро втратив 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
Курс валют на 6 лютого: Долар в банках подешевшав на 5 копійок, євро на 10 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та на 1 копійку у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,05 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,05, євро — 41,15−41,34 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 37,58−37,61 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,42−40,44 грн/євро.
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