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6 лютого 2024, 8:17

Сім'я Уоррена Баффетта витратила $500 млн на допомогу Україні

Син відомого інвестора Уоррена Баффетта — Говард Баффетт — став одним із найбільших донорів України. Виділивши понад $500 млн на гуманітарну допомогу, він опинився в одному ряду з урядами країн, які почали підтримувати Україну після російського вторгнення.

Син відомого інвестора Уоррена Баффетта — Говард Баффетт — став одним із найбільших донорів України.
Фото:depositphotos

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Підтримка Говарда

Зупинятись Говард не збирається: цього року він має намір витратити ще $300 млн.

Статки Уоррена Баффетта, «пророка з Омахи», оцінюються зараз у $130 млрд. В індексі мільярдерів Bloomberg він посідає 7-е місце у світі. Баффет уже давно пообіцяв передати свій статок (в основному це акції його інвестиційно-промислового холдингу Berkshire Hathaway) на благодійність після своєї смерті. Водночас він щороку жертвує сотні мільйонів доларів чотирьом благодійним фондам, якими керують його діти.

Фонд Howard G. Buffett Foundation був створений у 1999 р. Говард Баффетт відвідав Україну вже другого місяця після початку війни, розповідає газета The Omaha World-Herald. З того часу побував там 10 разів, реалізуючи гуманітарні проєкти — від госпіталю для реабілітації поранених до ремонту вікон у будинках, які постраждали від російських обстрілів.

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Фонд багато займається проєктами у сфері продовольчої безпеки. Тому коли влітку 2022 р. ООН та Туреччина домовилися з Україною та росією про створення зернового коридору, за яким відновився морський експорт української сільськогосподарської продукції, Баффет через Всесвітню продовольчу програму ООН та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надав $20 млн на оплату двох перших поставок зернових — до Ефіопії та Ємену.

«Хтось у USAID спитав про чисельність нашої команди в Україні. Я мало не розсміявся і відповів, що у нас її немає, — пише Говард Баффетт у звіті фонду за 2022 р. — Ми ступили на українську землю за шість тижнів після вторгнення. Ще до першого візиту ми перерахували близько $20 млн на продуктові набори для цивільних осіб у районах, де не було продовольства; розробили план допомоги у збиранні врожаю пшениці для невеликих фермерських господарств; і почали постачання понад 72,5 т насіння овочів для дрібних фермерів та домашніх городів. Офісом в Україні нам служив орендований автомобіль».

У 2022 р., згідно зі звітом фонду, в Україну припало 49,3% усіх виділених коштів (роком раніше на першому місці були США з 43%). Сукупні активи фонду цього року становили $783,5 млн.

Майже за два роки війни Баффетти надали Україні більше грошей, аніж деякі європейські країни дали у вигляді гуманітарної, військової та фінансової допомоги загалом. Щодо саме гуманітарної допомоги, то лише сім країн, за даними Кільського інституту світової економіки, виділили більше грошей — США, Німеччина, Швейцарія, Японія, Швеція, Великобританія та Нідерланди.

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В Україні Howard G. Buffett Foundation займався фінансуванням та забезпеченням:

  • відновлення сільського господарства;
  • розмінування фермерських земель та сіл, забезпечуючи спецслужби необхідним обладнанням та транспортом;
  • заміною вибитих вікон (замінено 120 000, виділено кошти ще на 60 000);
  • постачання електрогенераторів;
  • постачання обладнання, включаючи швидкі ДНК-тести, для правоохоронних органів, що розслідують військові злочини російської армії та спецслужб;
  • будівництва та забезпечення обладнанням госпіталю для солдатів та мирних громадян, які втратили частини тіла;
  • продовольства для шкіл тощо.

У той час як у Вашингтоні триває політичний торг щодо подальших постачань озброєння Україні, Баффет планує нарощувати підтримку.

Цього року його фонд асигнував $300 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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