Сім'я Уоррена Баффетта витратила $500 млн на допомогу Україні

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Підтримка Говарда

Зупинятись Говард не збирається: цього року він має намір витратити ще $300 млн.

Статки Уоррена Баффетта, «пророка з Омахи», оцінюються зараз у $130 млрд. В індексі мільярдерів Bloomberg він посідає 7-е місце у світі. Баффет уже давно пообіцяв передати свій статок (в основному це акції його інвестиційно-промислового холдингу Berkshire Hathaway) на благодійність після своєї смерті. Водночас він щороку жертвує сотні мільйонів доларів чотирьом благодійним фондам, якими керують його діти.

Фонд Howard G. Buffett Foundation був створений у 1999 р. Говард Баффетт відвідав Україну вже другого місяця після початку війни, розповідає газета The Omaha World-Herald. З того часу побував там 10 разів, реалізуючи гуманітарні проєкти — від госпіталю для реабілітації поранених до ремонту вікон у будинках, які постраждали від російських обстрілів.

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Фонд багато займається проєктами у сфері продовольчої безпеки. Тому коли влітку 2022 р. ООН та Туреччина домовилися з Україною та росією про створення зернового коридору, за яким відновився морський експорт української сільськогосподарської продукції, Баффет через Всесвітню продовольчу програму ООН та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надав $20 млн на оплату двох перших поставок зернових — до Ефіопії та Ємену.