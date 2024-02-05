Курс валют на вечір 5 лютого: долар зріс на міжбанку, а євро падає

До закриття міжбанку курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 5 лютого Закриття 5 лютого Зміни долар 37,47/37,50 37,58/37,61 11/11 євро 40,40/40,42 40,37/40,40 3/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,10 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,95−38,05, євро — 41,15−41,35 грн.

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