До закриття міжбанку курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
5 лютого 2024, 17:30
Курс валют на вечір 5 лютого: долар зріс на міжбанку, а євро падає
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Відкриття 5 лютого
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Закриття 5 лютого
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Зміни
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37,47/37,50
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37,58/37,61
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11/11
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40,40/40,42
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40,37/40,40
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3/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,10 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,95−38,05, євро — 41,15−41,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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