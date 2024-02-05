Єгипет повідомив про дворазове падіння доходів від Суецького каналу

За підсумками січня доходи Єгипту від Суецького каналу впали до $428 млн порівняно з $804 млн за аналогічний період минулого року на тлі нестабільної обстановки в Червоному морі. Про це повідомив голова адміністрації Суецького каналу Усама Рабі в інтерв'ю єгипетському телеканалу, повідомляє Bloomberg.

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Падіння доходів

«Це перший раз, коли Суецький канал залучений до такої кризи. Раніше кожен місяць був кращим за попередній і щороку кращим за попередній», — підкреслив Рабі.

За його словами, кількість суден, що проходять каналом, скоротилася на 36%. Рабі назвав цю проблему «черговим головним болем» для Єгипту, який уже стикався з економічною кризою.

Bloomberg пише, що Єгипет наближається до укладання угоди з Міжнародним валютним фондом, яка дозволить збільшити його нинішній пакет допомоги у розмірі $3 млрд та залучити інших партнерів.

Як писав Bloomberg з посиланням на джерела наприкінці 2023 року, збільшення розміру фінансової допомоги майже до $6 млрд може допомогти Каїру зменшити дефіцит доларів у країні та стимулювати надходження іноземних інвестицій.

Водночас інвестори очікують, що найближчими місяцями в Єгипті пройде девальвація, четверта в країні з 2022 року. Отримання коштів від іноземних партнерів має велике значення для запобігання дефолту, пише Bloomberg.

1 лютого агентство писало, що розмір угоди може бути збільшений до $10 млрд.