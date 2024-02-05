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5 лютого 2024, 16:15

Україна у січні експортувала рекордні 12 мільйонів тонн продукції

У січні Україна вийшла на рекордний за час широкомасштабного вторгнення показник фізичних обсягів експорту — 12 млн тонн продукції. Про це повідомляє Міністерство економіки.

У січні Україна вийшла на рекордний за час широкомасштабного вторгнення показник фізичних обсягів експорту — 12 млн тонн продукції.
Фото: depositphotos

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Рекордний експорт

За словами віцепрем'єра-міністра економіки Юлії Свириденко, Україна дуже близька до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту.

«У січні 2024 року Україна експортувала 12 млн т продукції. Це лише на 2 млн т менше, аніж в довоєнному січні 2022 року», — зазначила Свириденко.

Також в січні вперше до експортних операцій було залучене судно, застраховане від воєнних ризиків по страховці UNITY, створеній урядом спільно з партнерами.

Вартість страховки вказаного судна склала 0,75% від вартості судна, що значно дешевше, ніж під час дії BCGI.

Міністр економіки повідомила, що нормалізація страхового ринку в торгівлі є основним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю.

«Наша мета вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більшу виручку. Це стане можливим, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери», — сказала Свириденко.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Exba
Exba
5 лютого 2024, 16:32
#
Гуд!
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