Ціни на золото падають на тлі зростання долара

Ціни на золото впали на азіатських торгах у понеділок, продовживши втрати з попереднього тижня, оскільки поєднання сильних даних щодо ринку праці в США та «яструбиних» сигналів Федеральної резервної системи змусило ринок відмовитися від очікувань швидкого зниження процентної ставки. Про це пише Investing.

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Як змінилася вартість

Жовтий метал різко впав з максимуму вище за $2050 за унцію, оскільки перспектива підвищеної процентної ставки протягом більш тривалого терміну віщує посилення тиску в найближчій перспективі.

У понеділок долар зріс майже до двомісячного максимуму, а прибутковість казначейських облігацій також зросла під час азіатських торгів.

Навпаки, спотове золото впало на 0,4% до $2 031,60 за унцію, а ф'ючерс на золото, що закінчується, у квітні впав на 0,3% до $2 047,75 за унцію до 00:27 за східним часом (05: 27 за Грінвічем).

Втрати для золота спочатку були викликані значно сильнішим, ніж очікувалося, показником заробітної плати в несільськогосподарському секторі США за січень, який продемонстрував стійкість найбільшої економіки світу, що зберігається, що дає ФРС більше можливостей для утримання високої ставки протягом більш тривалого часу.

Що говорить Пауелл

Потім глава ФРС Джером Пауелл в інтерв'ю в неділю заявив, що банк збереже обережність при розгляді питання про пом'якшення кредитно-грошової політики цього року, і що стійкість американської економіки дає йому більше можливостей для утримання високої ставки протягом тривалого часу.

Його коментарі значною мірою підтвердили позицію ФРС про те, що вона не поспішає розпочинати пом'якшення політики, і трейдери ще більше знизили надії на швидке зниження процентної ставки.

Інструмент моніторингу ставки показав, що трейдери вже майже повністю відмовилися від надій на зниження ставки у березні та різко скоротили очікування зниження ставки у травні. Декілька аналітиків також заявили, що очікують, що банк почне знижувати ставку тільки в червні.

Перспектива підвищеної процентної ставки протягом тривалого часу є несприятливою для золота, оскільки підвищена ставка збільшує альтернативну вартість купівлі злитків.

Проте на останніх сесіях жовтий метал отримав деяку підтримку з боку попиту на «безпечний притулок», що зростає, особливо на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Золото поки що здебільшого тримається на рівні $2000 за унцію, а спотові ціни все ще перебувають у межах видимості рекордного максимуму, досягнутого наприкінці 2023 року.

Ціни на мідь

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли в понеділок на тлі побоювань щодо можливих перебоїв із постачаннями з Чилі, спричинених смертоносними лісовими пожежами у цій південноамериканській країні.

Ф'ючерс на мідь із терміном у березні виріс на 0,3% до $3,8293 за фунт.

Чилі є найбільшим у світі виробником міді, і будь-які потенційні перебої в постачанні з цієї країни можуть призвести до посилення ситуації на світовому ринку міді. Однак найсильніші лісові пожежі, як виявилося, розташовані далеко від найбільших мідних копалень країни, що ставить під сумнів ступінь перебоїв у поставках, спричинених пожежами.

Будь-яке подальше зростання цін на мідь також стримується побоюваннями, що зберігаються з приводу уповільнення попиту в Китаї, що є її основним імпортером, оскільки країна бореться з млявим відновленням економіки після COVID-19.