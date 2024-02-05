Національний банк продовжує збирати кошти для ЗСУ. У січні на спецрахунку було зібрано 259 млн грн, загальна сума із початку великої війни становить майже 35 млрд. Про це пише пресслужба НБУ.
5 лютого 2024, 12:41
Нацбанк зібрав 259 млн на ЗСУ у січні. Загальна сума становить майже 35 млрд
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Станом на 1 лютого 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони, становить майже 1,8 млрд грн.
Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. З-за кордону в іноземній валюті надійшло майже 15,7 млрд грн в еквіваленті.
Загалом з початку війни зі спецрахунка на потреби оборони Національний банк перерахував понад 33 млрд грн, у січні 2024 року — майже 516 млн грн.
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Джерело: Мінфін
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