У Канаді забороняють іноземцям купувати житло до 2027 року

Канада ще на два роки подовжує заборону для іноземців купувати житло, оскільки ціни на нерухомість почали зростати, зокрема у таких великих містах, як Торонто та Ванкувер. Про це повідомляє Bloomberg.

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Заборона на купівлю житла

Канадський уряд заборонив іноземцям купувати житло ще у 2022 році, ці обмеження мали закінчитися 1 січня 2025 року. Втім тепер заборону знімуть лише 1 січня 2027 року.

«Продовжуючи заборону на купівлю житла іноземцями, ми будемо впевнені, що будинки — це оселі для канадських сімей, а не спекулятивний клас», — заявила міністр фінансів Христя Фріланд.

Уряд лишив винятки для іноземців, які купують вільні ділянки для забудови, а також для студентів та людей, що мають дозвіл на роботу в Канаді. Їм можна купувати житло, якщо вони перебувають у країні протягом тривалого часу та ще не придбали нерухомість.

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Останнім часом активність на ринку житла дедалі зростає через те, що Банк Канади може знизити процентні ставки цьогоріч. Базова ціна на житло у грудні 2023 року становила 730 400 канадських доларів ($542 500) — це на 36% більше ніж п’ять років тому.

Канадський уряд усіляко намагається зробити житло в Канаді якомога доступнішим. Цього тижня міська рада Торонто розгляне пропозицію про оподаткування купівлі житла нерезидентами за ставкою 10% від вартості нерухомості. Це на додаток до «податку на спекуляцію нерезидентів» у 25%, встановленого провінцією Онтаріо.

Пропозиція про додатковий податок спрямована на «підтримання доступності житла, перешкоджаючи іноземцям купувати нерухомість у Торонто, зокрема тим, хто не збирається там жити».