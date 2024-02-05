Курс валют на 5 лютого: Долар в банках подешевшав на 5 копійок

У понеділок, 5 лютого, на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар не змінився у купівлі та подешевшав на 2 копійки у продажу. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,10 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,08, євро — 41,30−41,46 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,47−37,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,40−40,42 грн/євро.

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