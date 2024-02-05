Минулої доби українські захисники ліквідували ще 810 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 389 650 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 лютого 2024, 8:43
Втрати ворога за 4 лютого: 810 російських окупантів та 5 танків
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Втрати ворога
- особового складу — близько 389560 (+810) осіб,
- танків — 6348 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 11822 (+4) од,
- артилерійських систем — 9349 (+18) од,
- РСЗВ — 979 (+0) од,
- засоби ППО — 664 (+1) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7173 (+0),
- крилаті ракети — 1848 (+0),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12412 (+19) од,
- спеціальна техніка — 1486 (+7)
Джерело: Мінфін
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