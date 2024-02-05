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5 лютого 2024, 8:36

Управління захисту критичної інфраструктури Нацбанку отримало нового очільника

Начальником Управління захисту критичної інфраструктури Національного банку України з 2 лютого 2024 року призначено Романа Проскуровського. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Начальником Управління захисту критичної інфраструктури Національного банку України з 2 лютого 2024 року призначено Романа Проскуровського.
Фото: bank.gov.ua

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За що відповідатиме

До сфери його відповідальності на цій посаді належатиме забезпечення формування та реалізації Національним банком державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

Зокрема, забезпечення виконання Національним банком завдань та функцій суб'єкта національної системи захисту критичної інфраструктури, секторального органу у сфері захисту критичної інфраструктури та оператора критичної інфраструктури відповідно до Закону «Про критичну інфраструктуру».

Нагадаємо

У грудні минулого року Національний банк створив у своїй структурі Управління захисту критичної інфраструктури з метою посилення захисту критичної інфраструктури фінансового сектору.

Управління захисту критичної інфраструктури входить до блоку «Платіжні системи та грошовий обіг», керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Хто такий Проскуровський

Роман Проскуровський має вагомий досвід роботи у сфері захисту інформації, кібербезпеки, електронних довірчих послуг.

До переведення на посаду начальника Управління захисту критичної інфраструктури Проскуровський майже вісім років працював заступником начальника управління — начальником відділу супроводження та впровадження систем управління ключами Національного банку та банківських систем Департаменту безпеки.

Також він виконував функції заступника керівника Центру кіберзахисту Нацбанку, заступника керівника засвідчувального центру Нацбанку, керівника кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «Акредитований центр сертифікації ключів Нацбанку».

До роботи в Нацбанку упродовж 1997−2015 років служив у Збройних Силах України, органах безпеки та Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Джерело: Мінфін
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