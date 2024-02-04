Минулої доби українські захисники ліквідували ще 810 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 388 750 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 лютого 2024, 8:45
Втрати ворога за 3 лютого: 810 російських окупантів, 2 танки та 12 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 388750 (+810) осіб,
- танків — 6343 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 11818 (+13) од,
- артилерійських систем — 9331 (+31) од,
- РСЗВ — 979 (+0) од,
- засоби ППО — 663 (+0) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7173 (+12),
- крилаті ракети — 1848 (+1),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12393 (+41) од,
- спеціальна техніка — 1479 (+6)
Джерело: Мінфін
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