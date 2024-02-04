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4 лютого 2024, 17:00

Випуск боргових зобов'язань, позиція щодо Криму та голосування Палати про допомогу Україні: про що писала західна преса цього тижня

FT: ЄС планує випуск боргових зобов'язань з використанням активів росії

FT: ЄС планує випуск боргових зобов'язань з використанням активів РосіїКоаліція західних країн, які є союзниками України, планує випуск боргових зобов'язань для допомоги Києву, використовуючи як гарантію погашення боргу заморожені активи Росії.

Коаліція західних країн, які є союзниками України, планує випуск боргових зобов'язань для допомоги України, використовуючи як гарантію погашення боргу заморожені активи росії. Згідно з планом, поширеним Бельгією серед країн G7, росії буде запропоновано погасити боргові зобов'язання, а у разі відмови її активи будуть конфісковані.

Kanal Zero: Дуда засумнівався в тому, що Україна поверне Крим, «з історичних причин»

Президент Польщі Анджей Дуда потрапив у скандал, виразивши сумнів у тому, що Україні вдасться повернути під свій контроль Крим, який росія анексувала в 2014 році. Його слова викликали гостру реакцію в Польщі, а також реакцію посла України у Варшаві.

У п'ятницю ввечері YouTube-канал Kanal Zero опублікував інтерв'ю Дуди. Йому ставили різні питання, а коли дійшло до України, польський президент сказав, що росія хоче перемогти в Україні, і якщо вона збереже собі захоплені українські території — ймовірність нового нападу висока.

При цьому Дуда додав, що вірить, що Україна поверне Донецьк і Луганськ, але не знає, чи поверне вона Крим.

«Крим — це особливе місце, в тому числі з історичних причин. Тому що насправді, якщо ми подивимося на історію, то він тривалий час був під контролем росії», — сказав Анджей Дуда.

Bloomberg: Палата проголосує за допомогу Ізраїлю без коштів Україні наступного тижня

Палата представників США наступного тижня проголосує за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 мільярдів доларів без будь-якої допомоги Україні, повідомив у суботу спікер Майк Джонсон.

Джонсон сказав, що цей крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС у секторі Газа, оскільки немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю з положеннями безпеки кордону США та Мексики. Цю пропозицію незабаром оприлюднить Сенат після тривалих переговорів.

DW: Україна та Німеччина укладуть угоду про «гарантії безпеки» в лютому

Проєкт угоди про «гарантії безпеки» між Україною та Німеччиною вже готовий, а сам договір може бути підписаний у лютому.

Згідно з повідомленням газети, на переговорах про партнерство у сфері безпеки між Німеччиною та Україною вже є проєкт угоди.

Метою є підписання міжурядової угоди під час Мюнхенської конференції з безпеки. Згідно з повідомленням, підписання заплановане на 16 лютого.

Джерело: Мінфін
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