Тайвань у 15 разів збільшив штрафи за передачу росії санкційних технологій

Мінекономіки Тайваню внесло російську компанію iMachine до списку санкцій. За даними відомства, компанія постачала до росії тайванські верстати для переобладнання під виробництво зброї. Про це йдеться у пресрелізі на сайті відомства.

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Що відомо

Тайвань також більш ніж у 15 разів збільшив штраф за постачання до росії заборонених до експорту товарів та технологій.

«Торгове управління Мінекономіки також значно посилило покарання за незаконний експорт до росії та білорусі, збільшивши штрафи за перший незаконний експорт до росії більш ніж у 15 разів, до 1 млн юанів ($140 тис.)», — йдеться на сайті відомства.

У міністерстві зазначили, що «міжнародна репутація тайванських бізнесменів є дуже важливою для майбутніх глобальних продажів і має бути захищена гравцями галузі».

Відомство також попросило виробників «розірвати зв'язки» з росії та підтвердити заборону на експорт високотехнологічних продуктів у країну. У Мінекономіки Тайваню зазначили, що «країни з високим ступенем ризику реекспорту» (Туреччина, ОАЕ, країни Центральної Азії) зобов'язані суворо декларувати кінцевого користувача обладнання.

Нагадаємо

У грудні 2023 року Тайвань розширив обмеження на експорт товарів високих технологій до росії та рілорусі. Мінекономіки острова говорили, що посилили заходи «для запобігання використанню високотехнологічних товарів КНР у військових цілях».

Під нові обмеження потрапили технології виробництва напівпровідників, деякі види хімічних речовин і медикаментів.