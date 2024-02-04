НБУ зменшив продаж валюти за тиждень удвічі

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Зокрема, цього тижня НБУ придбав на ринку $15,1 млн, що стало найкращим результатом із червня минулого року.



Купівля валюти клієнтами банків зростала з $229,84 млн у понеділок до $231,10 млн у вівторок, після чого знизилася до $199,35 млн у середу.

Як змінився курс

За поточний тиждень гривня зміцнилася на 0,6%, або на 22 копійок, до 37,5698 грн/$1, а з початку року — на 1,14%, або на 44 копійки. Після лібералізації курсу 3 жовтня 2023 року національна валюта ослабла на 2,7%, або на 1 грн.



При цьому на готівковому ринку у п'ятницю нацвалюта підвищилася на 0,2%, або на 8 копійок — до 38,10 грн/$1.



Як повідомлялося, за підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд з $3,55 у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні.