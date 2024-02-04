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4 лютого 2024, 10:10

Hacken: Збитки від атак на криптопроєкти досягли $1,9 млрд

Аналітики компанії Hacken підбили підсумок інцидентів у галузі кібербезпеки та шахрайства серед криптопроєктів за 2023 рік. Хакери зуміли вкрасти близько $1,9 млрд. Загалом за рік у криптовалютній індустрії зафіксовано 447 подібних інцидентів.

Аналітики компанії Hacken підбили підсумок інцидентів у галузі кібербезпеки та шахрайства серед криптопроектів за 2023 рік.
Фото:depositphotos

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Збитки компаній

Порівняно з попереднім роком збиток суттєво зменшився, а кількість інцидентів, навпаки, збільшилась.

«Порівняно зі збитком у $52,3 млрд у 2022 році це здається гарною динамікою. Але більш пильний погляд малює похмуру картину: кількість атак та їхня складність зростає», — пишуть експерти.

Найбільший злом у 2023 році, пов'язаний із Multichain, не увійшов навіть до топ-10 за останні два роки за рівнем збитків.

Повернути криптопроєктам вдалося до 20% украдених коштів, що становить приблизно $400 млн.

Успішні переговори та ефективна комунікація з хакерами сприяли поверненню викрадених активів у більшості випадків.

У звіті згадується приклад злому Euler Finance. Хакер вкрав близько $200 млн у криптовалюті, але після переговорів повернув проєкту кошти у повному обсязі.

Джерело: Мінфін
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