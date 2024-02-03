Минулої доби українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 387 940 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 лютого 2024, 9:06
Втрати ворога за 2 лютого: 880 російських окупантів, 10 танків та 15 БПЛА
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 387940 (+880) осіб,
- танків — 6341 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 11805 (+13) од,
- артилерійських систем — 9300 (+26) од,
- РСЗВ — 979 (+1) од,
- засоби ППО — 663 (+0) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7161 (+15),
- крилаті ракети — 1847 (+0),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12352 (+36) од,
- спеціальна техніка — 1473 (+3)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі