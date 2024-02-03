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3 лютого 2024, 15:29

Угорські фермери анонсували протест на кордоні з Україною

Угорські фермери анонсували акцію на прикордонному пункті пропуску Захонь — Чоп. Вони проти пропозиції Єврокомісії продовжити на рік безмитний режим експорту з України. Про це повідомила Асоціація угорських фермерських асоціацій та кооперативів Magosz.

Угорські фермери анонсували акцію на прикордонному пункті пропуску «Захонь — Чоп».

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Що відомо

«ГМО-продукти неконтрольованої якості, оброблені забороненими хімікатами, можуть загрожувати не тільки споживачам, а й сільському господарству ЄС», — вважають угорські фермери і заявляють про намір «вживати заходів проти цього всіма доступними засобами».

Демонстрацію фермерів на прикордонному пункті пропуску «Захонь — Чоп» заплановано на 11:00 9 лютого.

Того ж дня розпочати загальнонаціональний страйк та блокаду кордону з Україною збираються фермери у Польщі. Вони також обурені тим, що ЄС має намір продовжити безмитний режим для агропродукції з України до середини 2025 року.

Передбачається, що він буде не таким ліберальним, як попередні два роки, і враховуватиме вимоги фермерів ЄС та інших зацікавлених осіб.

Нові автономні торгові заходи фактично передбачають введення квот у найчутливіші продукти: м'ясо птиці, яйця та цукор. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 та 2023 роки, на них буде запроваджено мито.

Пропозицію Єврокомісії ще доведеться розглянути Європейському парламенту та Раді ЄС.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Три літри
Три літри
3 лютого 2024, 16:18
#
В цей час болгарські виробники олії збираються протестувати проти обмеження ввозу в Болгарію українського насіння соняшника.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 лютого 2024, 17:59
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А вот если, взять и ПРИНУДИТЕЛЬНО ДЕПАРТИРОВАТЬ с территории Украины граждан у которых паспорта Венгрии, ну тех, кто «хитропродуманный» у кого магазины на «Лужанке», кто надувает щеки и ковыряется в носу грязным пальцем, отвечает ..я по Украински не понимаю.. и т. п.
Тогда бы кто-то протестовал?
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