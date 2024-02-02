До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу. Євро впало на 45 копійок у купівлі та у продажу.
2 лютого 2024, 17:26
Курс валют на вечір 2 лютого: євро обвалилось на міжбанку
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Відкриття 2 лютого
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Закриття 2 лютого
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Зміни
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37,62/37,67
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37,47/37,50
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15/17
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40,95/40,98
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40,50/40,53
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45/45
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 41,40−41,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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