Курс валют на вечір 2 лютого: євро обвалилось на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу. Євро впало на 45 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 2 лютого Закриття 2 лютого Зміни долар 37,62/37,67 37,47/37,50 15/17 євро 40,95/40,98 40,50/40,53 45/45

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 41,40−41,60 грн.

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