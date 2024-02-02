J.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації Приватбанку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 лютого 2024, 16:44

J.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації Приватбанку

Міжнародний інвестбанк J.P. Morgan остаточно вийшов зі справи про оскарження процедури bail-in єврооблігацій Приватбанку. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Міжнародний інвестбанк J.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рішення суду

1 лютого Госпсуд Києва розглянув та задовольнив клопотання J.P. Morgan про відкликання свого позову в рамках цієї справи. J.P. Morgan був одним із позивачів, які разом із Shakoor Capital вимагали визнати недійсною процедуру націоналізації Приватбанку bail-in.

Що таке процедура bail-in

Це примусова конвертація депозитів власників акцій банку та пов'язаних із ними осіб у нові акції. Ця процедура використовується для того, щоб «оздоровити» неплатоспроможний банк.

Передісторія

8 березня 2023 року аналогічний позов проти Приватбанку в рамках цієї справи відкликав міжнародний банк UBS.

«У справі про оскарження bail-in єврооблігацій залишився її ініціатор — маловідома британська компанія Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, якою керує російський бізнесмен Євгеній Йоріх, український ФОП Сазонов Д. В. та компанія Concorde (Bermuda) Limited», — йдеться у повідомленні банку.

Також, 1 лютого судом було повернуто без розгляду раніше подану в межах даної справи спільну позовну заяву компаній Concorde (Bermuda) Limited та Avalia Investments Limited.

У Приватбанку нагадали, що завдяки процедурі bail-in під час націоналізації статутний капітал банку було збільшено на 29,4 млрд гривень. Банк Англії визнав цю процедуру у 2021 році, а Лондонський арбітражний суд підтвердив її законність у 2022-му.

Судові засідання по справі Shakoor тривають вже понад два роки.

Читайте також: Чим суди з росіянами небезпечні для Сенс Банку та України

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами