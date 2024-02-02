Курс валют на 2 лютого: Долар в обмінниках подешевшав на 4 копійки

У п'ятницю, 2 лютого, на готівковому ринку курс долара та євро не змінився.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Курс євро залишився на колишньому рівні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,05−38,15, євро — 41,45−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,62−37,67 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,95−40,98 грн/євро.

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