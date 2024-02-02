Обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 13,6% порівняно з 2022 роком та становив 2 494,3 млрд грн. Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися на 11,5% та досягли 2 543,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
2 лютого 2024, 10:05
У касах банків збільшився оборот готівки — НБУ (інфографіка)
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За словами регулятора, це зумовлено торішнім пожвавленням економіки, якому сприяло, зокрема, налагодження нових шляхів постачання, і сталий внутрішній попит на товари та послуги з боку населення.
Як і раніше, найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):
- операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 84,0% (оскільки в умовах невизначеності, пов’язаної з воєнним станом, готівка залишається доступним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій);
- підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,2%;
- придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,9%.
Джерела надходжень готівки до кас банків
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків традиційно були (% від загального обсягу надходжень):
- торговельна виручка — 33,9%;
- операції клієнтів з використанням платіжних карток — 29,3%;
- виручка від усіх видів послуг — 15,7%.
«Наразі обсяги надходжень до кас банків від торговельної виручки та виручки від усіх видів послуг не лише досягли рівня „довоєнного“ 2021 року, а й дещо перевищили його», — зазначили в НБУ.
Джерело: Мінфін
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