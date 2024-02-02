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2 лютого 2024, 9:32

Кабмін погодив проведення оборонних закупівель через Prozorro та обмежив націнку на дрони для ЗСУ

Кабінет Міністрів 1 лютого ухвалив постанову Міністерства економіки, яка дозволяє проводити оборонні закупівлі через систему Prozorro. Крім того, виробники безпілотників тепер будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Про це повідомляється на сайті Урядового кварталу.

Кабінет Міністрів 1 лютого ухвалив постанову Міністерства економіки, яка дозволяє проводити оборонні закупівлі через систему Prozorro.
Фото: armyinform.com.ua

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«Ми вирішуємо одразу кілька завдань. Перше — гарантуємо безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії усім необхідним. Друге — встановлюємо прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток. Третє - встановлюємо запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики», — заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він також наголосив, що питання обороноздатності та забезпечення армії визначено пріоритетом номер один. Цього року сотні мільярдів гривень будуть направлені на те, щоб українські військові мали все необхідне.

Обмеження націнки на дрони для ЗСУ

Кабмін обмежив маржу постачальників безпілотників для Збройних Сил України.

«Маржа простими словами — це різниця між вартістю і собівартістю товару, у цьому випадку дронів. Умовно: дрон коштує 10 тисяч, його собівартість — 7 тисяч, тоді маржа буде 3 тисячі гривень, або 30%. Зараз під час закупівлі дронів у нас маржинальність 25%, у країнах НАТО — 17%», — пояснив віцепрем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що в ринкових умовах собівартість товару, а отже і маржа, може змінюватися.

«Тепер виробники мають уточнювати, як розраховували ціни, якщо прибуток перевищує 25%. Після перерахунку держава дає можливість або повернути різницю до бюджету, або допостачати дрони. Це прибирає потенційні ризики переплати під час закупівлі дронів, економить державні кошти та дає змогу закуповувати більше дронів», — пояснив Федоров.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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