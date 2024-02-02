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2 лютого 2024, 9:00

Вартість володіння автомобілем у 2024 році

Покупка автомобіля — це лише верхівка айсберга історії володіння «залізним конем». Важливою складовою є ще й утримання транспортного засобу, куди входять витрати на пальне, страхування, обслуговування, мийка та ремонт. Водночас багато власників просто «оплачують рахунки» в міру необхідності і нечасто складають ціну всіх витрат протягом того чи іншого періоду. А дарма, оскільки детальний підрахунок показує чітку картину витрат на машину.

Разом із фахівцями інтернет магазину автозапчастин АвтоНова-Д розраховуємо вартість володіння автомобілем у 2024 році.

Автомобіль для прикладу:

  • Автомобіль: VW Passat B7 дизель 2.0 TDI (170 к.с.) АКПП;

  • Пробіг за рік: 8 000 км;

  • Місце реєстрації та проживання власника автомобіля — Київ.

Важлива деталь: всі ціни для розрахунку бралися усереднені: з урахуванням того, що є різні бренди АЗС, різні компанії-страховики, а також виробники запчастин та технічних рідин. Також враховувалася зміна ціни на продукцію/послуги протягом року.

Витрати на пальне

Пальне — перша і, мабуть, найголовніша стаття витрат. Середня ціна дизеля в 2024 році — 50 грн (протягом року вона варіюється від трохи більше 43 до майже 56 грн). У комбінованому режимі VW Passat B7 2.0 TDI споживає 7 літрів на 100 км. Таким чином, для того, щоб проїхати 8 000 км, доведеться витратити 28 000 грн (оскільки необхідно 560 літрів дизеля).

Страхування авто

Як і у випадку з пальним, ціни на автоцивілку (поліс ОСАЦВ) змінюються постійно. Також кожна компанія-страховик має свій прейскурант. Але якщо говорити загалом, то йдеться приблизно про 2 800 грн. Це буде базовий поліс без додаткового покриття. Однак Київ — місто з інтенсивним трафіком, де щодня відбуваються десятки ДТП. Тому бажано взяти страховку із додатковим покриттям. Оптимальний варіант — додаткове покриття на 250 000 грн. Вартість такої страховки — 3 200 грн.

Зовнішній догляд за автомобілем

Найдоступніший варіант — мийка самообслуговування. Зазвичай її послуги коштують приблизно 100 грн. З урахуванням мийки двічі на місяць, за рік ця стаття витрат «потягне» на 2 400 грн.

Планове технічне обслуговування

Протягом року та 8 000 км пробігу необхідно зробити ТО автомобіля. До нього входять заміна оливи, а також трьох основних фільтрів. Крім самих матеріалів, потрібно сплатити за послуги СТО.

Рахуємо:

  • Олива: 1 600 грн (для VW Passat B7, 2.0 TDI потрібно 4 літри);

  • Фільтр оливний: 230 грн;

  • Фільтр повітряний: 350 грн;

  • Салонний фільтр: 330 грн;

  • Вартість ТО (робота СТО): 500 грн.

Отже, загальна вартість ТО — 3 010 грн.

Інші «витратники»

Також протягом року також можуть знадобитися ще й такі «витратники»:

  • Щітки склоочисника, комплект — 850 грн;

  • Омивач скла, 4 л — 300 грн.

Тобто ще плюс 1150 грн.

Підрахунок загальних витрат володіння авто у 2024

Таким чином, загальна вартість володіння автомобілем протягом року становить 37 760 грн. Однак це «базовий пакет», куди входять власне пальне, страхування та ТО. Не виключена можливість й інших супутніх можливих витрат, оскільки автомобіль, як і будь-яка інша техніка, на жаль, схильний до виходу з ладу. Нижче наведено ціни на деякі популярні запчастини.

  • Акумулятор, 70 А*год — 4000 грн;

  • Гальмівні колодки (обидві осі) — 2 200 грн;

  • Свічки розжарювання, комплект — 1 600 грн.;

  • Амортизатори, перед — 5 800 грн;

  • Амортизатори, зад — 4 000 грн;

  • Кермові наконечники — 1 300 грн.

Висновки

Як видно, до вартості володіння автомобілем входить низка видів витрат, причому більшу частину займає саме пальне. Страхування і мийка — це порівняно невеликі витрати, і від них, як-то кажуть, теж нікуди не дінешся (автоцивілка, до речі, є обов'язковою). Про обслуговування водночас теж не варто забувати, оскільки його ігнорування загрожує дорогим ремонтом. Ну і, зрештою, це ще й питання безпеки.

Джерело: Мінфін
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