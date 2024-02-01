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1 лютого 2024, 18:47

У січні держбюджет отримав понад 47 мільярдів митних платежів

Надходження митних платежів до державного бюджету України у січні 2024 року становили 47,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

Надходження митних платежів до державного бюджету України у січні 2024 року становили 47,3 млрд грн.
Фото: НБУ

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Зазначається, що ця сума на 11 млрд грн чи на 30,3% перевищила очікувані надходження до державної скарбниці.

Що цьому сприяло

Серед основних чинників, які позитивно вплинули на стан наповнення бюджету:

  • розблокування пунктів пропуску на західному кордоні України, що сприяло збільшенню їхньої пропускної спроможності (за січень здійснено пропуск 100 270 транспортних засобів, що на 2010 більше, ніж у грудні 2023 року),
  • скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення (середній час у січні становив 94 хвилини),
  • сплата відстрочених митних платежів та інше.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Smehue4ki
Smehue4ki
1 лютого 2024, 21:40
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Гарно
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