Надходження митних платежів до державного бюджету України у січні 2024 року становили 47,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.
1 лютого 2024, 18:47
У січні держбюджет отримав понад 47 мільярдів митних платежів
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Зазначається, що ця сума на 11 млрд грн чи на 30,3% перевищила очікувані надходження до державної скарбниці.
Що цьому сприяло
Серед основних чинників, які позитивно вплинули на стан наповнення бюджету:
- розблокування пунктів пропуску на західному кордоні України, що сприяло збільшенню їхньої пропускної спроможності (за січень здійснено пропуск 100 270 транспортних засобів, що на 2010 більше, ніж у грудні 2023 року),
- скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення (середній час у січні становив 94 хвилини),
- сплата відстрочених митних платежів та інше.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1