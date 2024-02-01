У січні держбюджет отримав понад 47 мільярдів митних платежів

Надходження митних платежів до державного бюджету України у січні 2024 року становили 47,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

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Зазначається, що ця сума на 11 млрд грн чи на 30,3% перевищила очікувані надходження до державної скарбниці.

Що цьому сприяло

Серед основних чинників, які позитивно вплинули на стан наповнення бюджету: