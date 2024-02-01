Курс валют на вечір 1 лютого: на міжбанку долар та євро пішли вгору

До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 24 копійки у купівлі та на 25 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 1 лютого Закриття 1 лютого Зміни долар 37,50/37,55 37,62/37,67 12/12 євро 40,46/40,51 40,70/40,76 24/25

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,09−38,17, євро — 41,45−41,60 грн.

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