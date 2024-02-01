До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 24 копійки у купівлі та на 25 копійок у продажу.
1 лютого 2024, 17:32
Курс валют на вечір 1 лютого: на міжбанку долар та євро пішли вгору
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 1 лютого
|
Закриття 1 лютого
|
Зміни
|
37,50/37,55
|
37,62/37,67
|
12/12
|
40,46/40,51
|
40,70/40,76
|
24/25
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,09−38,17, євро — 41,45−41,60 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
PS. Если серьезно, я думаю на деле уже начался эффект мобилизационного закона и народ пошел опустошать банки и менять гривны на валюту. Это скорее еще первые вялые движения. После первых арестов счетов и карт начнется паника, тогда вот что будет не сложно представить, просто запретят выходить в нал.