Українці збільшили безготівкові витрати на товари та послуги на 40% — Приватбанк

За 2023 рік через мережу торгових терміналів Приватбанку українці сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн, що на понад 40% більше, ніж за підсумками 2022 року (550 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кількість торговців, які приймають картки через термінали Приватбанку збільшилася на 38% — до 182 тисяч. Загалом у торговельній мережі наразі працюють понад 288 тисяч терміналів Приватбанку, що на 30% більше ніж 2022 року.

На що найбільше витрачали гроші

У 2023 році українці найбільше витрачали грошей на купівлю продуктів харчування — понад 350 млрд грн, при цьому частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців за рік знизилася з 48% до 45%.

Частка витрат з карток на покупку ліків та товарів для здоровʼя у 2023 в споживчому кошику українця становила 8,5%. Трохи менше — 8,1% від загального обсягу українці витрачали на одяг та взуття, 7,2% на товари для дому 7,2 та 7% на оплату в закладах громадського харчування.

У топ-10 товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також електроніка та побутова техніка (5% споживчого кошику), пальне (4,2%), витрати на транспорт (1,5%), відпочинок (1,4%) та аксесуари (1,2%).

«Щодня через мережу POS-терміналів Приватбанку власники банківських карток оплачують близько 8 млн покупок», — йдеться в повідомленні.