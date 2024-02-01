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1 лютого 2024, 17:08

Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського виробника військової техніки Automecanica

Німецький оборонный концерн Rheinmetall купує контрольний пакет акцій у розмірі 72,5% румунського виробника військової техніки Automecanica Medias. Про це повідомляє румунське видання Economedia.

Німецький оборонный концерн Rheinmetall купує контрольний пакет акцій у розмірі 72,5% румунського виробника військової техніки Automecanica Medias.
Фото: mil.in.ua

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Дана угода ще має бути затверджена відповідними державними органами, перш ніж вона набуде чинності.

Придбання Automecanica Medias знаменує експансію компанії Rheinmetall з Дюссельдорфа в Центральну Європу, «відкриваючи двері до нових країн-клієнтів у регіоні зі значним потенціалом продажів», кажуть представники компанії.

Rheinmetall вже має свої представництва у двох інших країнах на східному фланзі НАТО, Угорщині та Литві. У грудні 2023 року Румунія надала Rheinmetall велике замовлення протиповітряної оборони на 328 млн євро.

Через Rheinmetall Landsysteme GmbH група буде володіти 72,5% акцій цієї компанії, яка працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться у приватних руках.

У середньостроковій перспективі Rheinmetall оцінює річний потенціал продажів новопридбаної компанії приблизно в 300 млн євро.

«Приєднання Automecanica Medias до сім'ї Rheinmetall знаменує собою ще один важливий етап у нашій стратегії посилення присутності Групи в Центральній Європі, що, своєю чергою, сприяє зміцненню обороноздатності ЄС і НАТО на східному фланзі Європи», — вважає виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Automecanica Medias є давнім виробником спеціальних автомобілів, надбудов вантажівок і причепів для цивільного та військового ринку. Rheinmetall співпрацює з Automecanica з 2022 року, коли два партнери об'єднали зусилля, щоб управляти підприємством з технічного обслуговування та ремонту військових автомобілів у Сату-Маре, Румунія.

Згідно із заявою компанії, завод у Медіаші, Румунія, покликаний відігравати ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні, а також надавати матеріально-технічну підтримку.

«Присутність Rheinmetall у Румунії означає, що сили, розгорнуті на східному фланзі НАТО, зможуть розраховувати на коротший час реагування та більш надійні ланцюги поставок», — йдеться в повідомленні компанії

Придбання означає подальше розширення глобальної мережі виробництва автомобілів Rheinmetall, яка вже включає заводи в США, Канаді, Австралії, Великій Британії, Австрії, Нідерландах і Німеччині.

Джерело: Мінфін
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