Майже 300 тисяч підприємців у Чехії торік закрили свій бізнес, а українці навпаки — відкривали

Торік у Чехії припинили свою діяльність 282 658 підприємців, що є рекордною кількістю закритих бізнесів у країні. Водночас був і найбільший інтерес до відкриття бізнесу: з’явилася велика кількість нових ФОПів українського походження. Про це пише Proukrainu з посиланням на дані аналізу CRIF — Чеського бюро кредитних історій.

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Чому чехи закривають бізнес

Причина закриття власної справи полягає насамперед у новому обов’язку мати цифрову скриньку даних. Водночас 72 529 осіб відкрили свій бізнес — це найбільше за останнє десятиліття. Всього минулого року нараховувалося 210 129 підприємців.

«Минулий рік для підприємців ознаменувався обов’язковим запровадженням цифрової скриньки даних. Це також стало приводом для того, щоб багато вже неактивних закрили свій бізнес. Таким чином, нове зобов’язання призвело до очищення бізнесу переважно від тривалих бездіяльних підприємців. Через значну кількість підприємців, які де-факто вже не існували, де-юре їхня кількість зменшилася на десяту частину», — зазначила аналітикиня CRIF Вєра Каменічкова.

10% нових підприємців — українці

Водночас за останнє десятиліття був найбільший інтерес до відкриття бізнесу. На думку компанії, велика кількість нових власників своєї справи також пояснюється українською меншиною, яка поступово адаптується до чеського середовища.

«Минулого року українці становили десяту частину від загальної кількості нових підприємців, у 2022 році — 8%, тоді як у попередні роки їхня частка сягала 2%», — додала вона. Українці становлять 2,4% від загальної кількості ФОПів і є найбільшою групою підприємців нечеського походження.

У грудні минулого року розпочали підприємницьку діяльність 4788 осіб, а 6092 — припинили. Після чотирьох місяців, коли кількість підприємців у Чехії зростала, в останній місяць року їх стало менше на 1304.

У 2023 році найбільше людей розпочали бізнес у Празі, а саме 12 476, в Устецькому краї — 9 815, у Південно-Моравському краї — 8 232.

Найбільше людей закрили свій бізнес теж у Празі — 34 649. За ним йдуть Устецький край з 34 379 підприємцями та Південно-Моравський край з 29 561.

Проти 2022 року найбільше нових підприємців ФОП з’явилося у Пардубицькому краї.