Майже 300 тисяч підприємців у Чехії торік закрили свій бізнес, а українці навпаки — відкривали

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 лютого 2024, 15:13

Майже 300 тисяч підприємців у Чехії торік закрили свій бізнес, а українці навпаки — відкривали

Торік у Чехії припинили свою діяльність 282 658 підприємців, що є рекордною кількістю закритих бізнесів у країні. Водночас був і найбільший інтерес до відкриття бізнесу: з’явилася велика кількість нових ФОПів українського походження. Про це пише Proukrainu з посиланням на дані аналізу CRIF — Чеського бюро кредитних історій.

Торік у Чехії припинили свою діяльність 282 658 підприємців, що є рекордною кількістю закритих бізнесів у країні.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому чехи закривають бізнес

Причина закриття власної справи полягає насамперед у новому обов’язку мати цифрову скриньку даних. Водночас 72 529 осіб відкрили свій бізнес — це найбільше за останнє десятиліття. Всього минулого року нараховувалося 210 129 підприємців.

«Минулий рік для підприємців ознаменувався обов’язковим запровадженням цифрової скриньки даних. Це також стало приводом для того, щоб багато вже неактивних закрили свій бізнес. Таким чином, нове зобов’язання призвело до очищення бізнесу переважно від тривалих бездіяльних підприємців. Через значну кількість підприємців, які де-факто вже не існували, де-юре їхня кількість зменшилася на десяту частину», — зазначила аналітикиня CRIF Вєра Каменічкова.

10% нових підприємців — українці

Водночас за останнє десятиліття був найбільший інтерес до відкриття бізнесу. На думку компанії, велика кількість нових власників своєї справи також пояснюється українською меншиною, яка поступово адаптується до чеського середовища.

«Минулого року українці становили десяту частину від загальної кількості нових підприємців, у 2022 році — 8%, тоді як у попередні роки їхня частка сягала 2%», — додала вона. Українці становлять 2,4% від загальної кількості ФОПів і є найбільшою групою підприємців нечеського походження.

У грудні минулого року розпочали підприємницьку діяльність 4788 осіб, а 6092 — припинили. Після чотирьох місяців, коли кількість підприємців у Чехії зростала, в останній місяць року їх стало менше на 1304.
У 2023 році найбільше людей розпочали бізнес у Празі, а саме 12 476, в Устецькому краї — 9 815, у Південно-Моравському краї — 8 232.
Найбільше людей закрили свій бізнес теж у Празі — 34 649. За ним йдуть Устецький край з 34 379 підприємцями та Південно-Моравський край з 29 561.
Проти 2022 року найбільше нових підприємців ФОП з’явилося у Пардубицькому краї.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами