НАБУ проводить обшук в Укрнафті

Сьогодні, 1 лютого, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять обшуки у головному офісі ПАТ «Укрнафта». Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

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Причина обшуку

За даними співрозмовників ЕП в Укрнафті, обшук проводять у справі про закупівлю труб. Детективи підозрюють, що закупівлі відбувались за завищеними цінами.

«Контракт з „Інтерпайп“, критична закупівля труб для уникнення падіння видобутку нафти», — розповів неназваний співрозмовник компанії про причини обшуків правоохоронців.

Що кажуть в Укрнафті

«ПАТ „Укрнафта“ надало усі необхідні пояснення та інформацію, необхідну для перевірки Національним антикорупційним бюро України. Компанія проводить максимально прозору та публічну діяльність», — йдеться в повідомленні Укрнафти.

В компанії також зазначили, що з початку 2023 року Укрнафта діє, як замовник відповідно до закону про публічні закупівлі, і почала повною мірою застосовувати всі визначені цим законом процедури, в тому числі і використання державної системи закупівель Prozorro, у чіткій відповідності до вимог законодавства України.

Укрнафта закуповує устаткування для видобутку, нафтосервісу та інтенсифікації, а також обладнання, необхідне для технологічних процесів, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute на заміну застарілим радянським, російським та білоруським галузевим підходам.

«Для компанії важливо, щоб ці процеси були відкритими, аби усі учасники галузі в Україні мали рівний доступ до співпраці з Укрнафтою. Всю необхідну інформацію за запитами НАБУ було надано.

Компанія впевнена у тому, що перевірка виявить повну відповідність процесів українському законодавству, оскільки неухильно та чітко дотримується усіх правил та вимог у своїй діяльності", — додали в компанії.