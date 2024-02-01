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1 лютого 2024, 13:35

Основне завдання Мінфіну на 2024 рік — відновлення середньострокового бюджетного планування

Відновлення середньострокового бюджетного планування є найголовнішим завданням Міністерства фінансів на цей рік. Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін під час виступу на 12 засіданні керівного комітету EU4PFM, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відновлення середньострокового бюджетного планування є найголовнішим завданням Міністерства фінансів на цей рік.
Фото: mof.gov.ua

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У міністерстві зазначили, що працюють із головними розпорядниками коштів (ГРК) та Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо покращення процедур середньострокового бюджетування, а з експертами SIGMA — щодо удосконалення методики проведення оглядів витрат.

«Серед основних здобутків хочу відмітити прогрес з розробкою нової сучасної ІТ-системи для планування та моніторингу виконання державного бюджету. Наразі ми тестуємо розроблені модулі і сподіваємось мати можливість використати систему вже на практиці під час підготовки Бюджетної декларації на 2025−2027 роки та проєкту державного бюджету на 2025 рік», — повідомив перший заступник міністра фінансів.

Також Улютін наголосив на важливості ухвалення урядом Національної стратегії доходів до 2030 року та висловив сподівання на підтримку проєкту у її реалізації.

«Маємо багато напрацювань, спрямованих на розбудову державного внутрішнього фінансового контролю, що є надважливою сферою в контексті майбутніх переговорів щодо нашого членства в ЄС. Готові перейти від концепції до підготовки специфікацій ІТ-рішення для інтерактивного порталу ДВФК. Впевнений, що через підвищення розуміння значення цієї функції ми зможемо створити умови для посилення якості внутрішнього аудиту», — повідомив він.

Крім того, Улютін зауважив, що важливим напрямом залишається удосконалення бухгалтерського обліку у державному секторі, передусім, що стосується подальшого впровадження міжнародних стандартів та покращення методики складання консолідованої звітності.

«Це та основа, яка забезпечує повноту та надійність інформації для прийняття управлінських рішень та надає впевненості нашим міжнародним партнерам щодо належного використання наданої ними допомоги», — сказав Улютін.

Джерело: Мінфін
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