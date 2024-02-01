Національний банк повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на $11,8 млрд. Це більше, ніжу у 2022 році ($10,1 млрд). Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна.
Заощадження населення та бізнесу за рік зросли майже на $12 млрд готівкою. Чи все так зі статистикою НБУ
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НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать про те, що на початок 2023 року обсяг готівкової валюти поза банками становив $108 млрд. Таким чином, зараз ця сума досягла $120 млрд.
Чи все так із статистикою НБУ
Ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран вказав на недосконалість статистики НБУ, яка не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України.
«Внаслідок такої методологічної вади при розрахунку платіжного балансу утворилось хибне уявлення, що на руках у бізнесу і населення в Україні аж $120 млрд. Насправді все значно скромніше», — написав він.
За його розрахунками, «на руках у населення та бізнесу не більше $60 млрд».
«З цих $60 млрд на руках у населення знаходиться десь $10−20 млрд доларів (через сплеск вивозу валюти та практику розрахунків криптою дати більш точну оцінку неможливо)», — повідомив Шапран та додав, що «$40−45 млрд по суті є обіговими коштами тіньового сектору».
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