Заощадження населення та бізнесу за рік зросли майже на $12 млрд готівкою. Чи все так зі статистикою НБУ

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать про те, що на початок 2023 року обсяг готівкової валюти поза банками становив $108 млрд. Таким чином, зараз ця сума досягла $120 млрд.

Ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран вказав на недосконалість статистики НБУ, яка не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України.

«Внаслідок такої методологічної вади при розрахунку платіжного балансу утворилось хибне уявлення, що на руках у бізнесу і населення в Україні аж $120 млрд. Насправді все значно скромніше», — написав він.

За його розрахунками, «на руках у населення та бізнесу не більше $60 млрд».

«З цих $60 млрд на руках у населення знаходиться десь $10−20 млрд доларів (через сплеск вивозу валюти та практику розрахунків криптою дати більш точну оцінку неможливо)», — повідомив Шапран та додав, що «$40−45 млрд по суті є обіговими коштами тіньового сектору».