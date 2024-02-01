У четвер, 1 лютого, на готівковому ринку курс долара подешевшав на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро у купівлі втратило 10 копійок, а у продажу 5 копійок.
Курс валют на 1 лютого: Долар та євро на готівковому ринку втратили 10 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар не змінився у купівлі та у продажу. Курс євро подешевшав на 2 копійки купівлі та не змінився у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,65 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 41,48−41,64 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 37,50−37,55 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,46−40,51 грн/євро.
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