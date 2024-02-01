Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1000 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 386 230 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 лютого 2024, 8:12
Втрати ворога за 31 січня: 1000 російських окупантів, 12 танків та 36 БПЛА
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 386230 (+1000) осіб,
- танків — 6322 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 11773 (+16) од,
- артилерійських систем — 9228 (+33) од,
- РСЗВ — 976 (+2) од,
- засоби ППО — 663 (+0) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7136 (+36),
- крилаті ракети — 1847 (+1),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12267 (+36) од,
- спеціальна техніка — 1462 (+10)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі