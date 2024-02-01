Обсяг торгів Ethereum-опціонами досяг рекорду

За неповний січень обсяг торгів Ethereum -опціонами досяг рекордних $20 млрд. Такі дані містяться в дашборді The Block, пише Forklog.

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Торги опціонами

Три чверті від цієї величини припали на платформу Deribit.

Найбільша активність зосередилася в опціонах кол з ціною виконання $ 2500 23 лютого. Відкритий інтерес у них досяг 74 548 контрактів із номінальною вартістю ~$172 млн.

Іншими словами, значна частина трейдерів очікує на прорив Ethereum вище $2500 протягом наступних 24 днів.

Видання звернуло увагу на збільшену активність у блокчейні другої за капіталізацією криптовалюти.

З початку року обсяг трансакцій досяг еквіваленту $102,9 млрд. Показник за неповний січень перевищив значення грудня ($97,8 млрд) на 5%. Метрика значно перевищує рівні, що спостерігалися у 2023 та у другій половині 2022 року.

Нагадаємо

У Standard Chartered спрогнозували зростання Ethereum до $4000 через очікуване схвалення спотового ETF на її основі. Також як потенційний драйвер аналітики згадали майбутнє оновлення Denсun.