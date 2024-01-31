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31 січня 2024, 19:45

Британія все ще не передала кошти Україні від продажу «Челсі»

Кошти від продажу футбольного клубу «Челсі», який належав російському олігарху Роману Абрамовичу вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Великобританії. Про це повідомляє The Guardian передає ЕП.

Кошти від продажу футбольного клубу «Челсі», який належав російському олігарху Роману Абрамовичу вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Великобританії.

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Футбольний клуб «Челсі», який належав російському олігарху Абрамовичу продали ще у 2022 році за 2,5 млрд фунтів, із домовленістю, що ці гроші підуть на допомогу жертвам війни в Україні.

Але до 2024 року уряд Британії так і не зміг домовитись із колишнім власником «Челсі» про використання коштів із продажу. Наразі вони заблоковані на рахунку, що належить компанії Абрамовича «Фордстам».

Як повідомляється, люди, близькі до Абрамовича, стверджують, що домовленість полягала в тому, що гроші мають піти «всім жертвам конфлікту в Україні та його наслідків», в той час, як міністри наполягали на тому, що вони мають бути витрачені виключно на гуманітарні цілі в Україні.

Під словами «всім жертвам конфлікту» представники Абрамовича, очевидно, мають на увазі також окуповані території, які контролюються росією.

Члени комітету Палати лордів у європейських справах назвали «незрозумілою» нездатність міністрів уряду Ріші Сунака витратити ці гроші на Україну через майже два роки після того, як було досягнуто домовленості про продаж.

  • У травні 2022 року Абрамович продав ФК «Челсі ФК «Челсі» американському консорціуму на чолі з Тоддом Боелі.
  • У січні 2023 року повідомлялось, що Британський уряд близький до того, щоб передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, виручених від продажу ФК «Челсі» російським олігархом Романом Абрамовичем, до фонду для України, але має отримати остаточне схвалення ЄС.
Джерело: Мінфін
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