До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
31 січня 2024, 17:34
Курс валют на вечір 31 січня: на міжбанку долар падає, а євро пішло вверх
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Відкриття 31 січня
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Закриття 31 січня
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Зміни
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37,65/37,72
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37,50/37,55
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15/17
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40,72/40,80
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40,81/40,85
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9/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,29 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 41,50−41,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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