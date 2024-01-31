Курс валют на вечір 31 січня: на міжбанку долар падає, а євро пішло вверх

До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 31 січня Закриття 31 січня Зміни долар 37,65/37,72 37,50/37,55 15/17 євро 40,72/40,80 40,81/40,85 9/5

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,29 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 41,50−41,70 грн.

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