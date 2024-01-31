Торгова виручка в курортному Буковелі зросла у 2,3 раза

Торгова виручка в курортному Буковелі в грудні минулого року зросла у 2,3 раза у порівнянні з листопадом того ж року: з 258,9 млн до 601,3 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДПС в Івано-Франківській області.

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Прибуток бізнесу

Підприємці Буковелю зареєстрували на кінець січня 2024 року 951 реєстратор розрахункових операцій, тоді як на початок 2023 року їх було лише 438.

Загалом за 2023 рік усі госпсуб'єкти курорту показали 4,6 млрд грн торгової виручки, йдеться у повідомленні.

За результатами 129 фактичних перевірок, проведених минулого року та в січні 2024 року, податківці донарахували госпсуб'єктам курортної зони «Буковель» понад 5 млн грн штрафних санкцій за недотримання ними норм законодавства.

Окрім того, податкові інспектори виявили шість випадків здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації та ще 10 фактів торгівлі алкогольними та тютюновими виробами без відповідних ліцензій.

Також податківці зафіксували пʼять випадків недотримання підприємцями норм трудового законодавства, а саме неофіційне працевлаштування найманих працівників