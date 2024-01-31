Автовиробник Kia вперше обігнав за капіталізацією материнську компанію Hyundai

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Акції автовиробника зросли на 5% у Сеулі на момент закриття, підвищивши ринкову капіталізацію Kia до 41,3 трлн вон (31 млрд дол) і зробивши її більшою, ніж у Hyundai, вартість якого досягла 41,1 трлн вон після зростання на 2,4%.

Зараз Kia є п’ятою за ціною акцією в Південній Кореї.

Агентство зазначає, що це перший випадок, коли Kia випередила Hyundai на корейському фондовому ринку з 2001 року. Hyundai придбала Kia після банкрутства в 1998 році, і зараз володіє 34% акцій менш відомого автомобільного бренду.

Hyundai Motor Group була заснована в 2000 році після того, як Hyundai Motor Co. купила Kia. Зараз Hyundai Motor Group є материнською компанією Hyundai Motor Co., Kia та Genesis.

Акції Kia підскочили на 17% з 25 січня, коли автовиробник оголосив про план викупу акцій на 500 мільярдів вон і заявив, що планує отримати операційну маржу майже в 12% за рік.

Продажі електромобілів Kia зростуть на 50% до 270 000 одиниць у 2024 році, що зробить компанію видатною серед глобальних конкурентів на тлі слабкого попиту.