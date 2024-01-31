Кількість хакерських атак в Україні зросла за рік на 16%

В Україні торік кількість кібератак зросла, порівняно з 2022 роком, на 15,9% до 2543 інцидентів. Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку, передає Інтерфакс-Україна.

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За даними урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, 347 кібератак було зафіксовано на уряд та урядові організації, 276 — на місцеві органи влади, 175 — на організації у секторі безпеки та оборони, 127 — комерційні організації.

Ще 92 рази було атаковано енергетичний сектор, 81 — телеком, 38 — освітні установи. 32 — транспортну галузь, 30 — фінансовий сектор, 25 — IT-сектор, 15 — ЗМІ, 12 — медичні установи.

Очільник Держспецзв'язку Юрій Мироненко повідомив, що лише за другу половину 2023 року зафіксували та розслідували 1,46 тис кіберинцидентів.

Він уточнив, цілеспрямовані атаки переважно були спрямовані на міністерства та інші органи державної влади, а також на об'єкти критичної інфраструктури.

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