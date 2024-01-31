Купуй страхування — вигравай один з 40 призів від Finance.ua

Finance.ua — український сервіс онлайн-страхування, запустили розіграш з великою кількістю подарунків. Оформлюйте страхування на Finance.ua та вигравайте один з призів:

3 сертифікати на шини від Infoshina номіналом 10000 грн

5 пускозарядних пристроїв Baseus по 12000 mAh

9 парфумів від Sisters Aroma

10 сертифікатів на Каско номіналом 1000 грн

3 картки Assistance в дорозі, які діють по Україні та Європі

10 сертифікатів на медичне страхування номіналом 1000 грн.

Як стати учасником розіграшу

Обирайте та купуйте 1 зі страховок: КАСКО, Медичне страхування, Зелена Картка, Туристичне страхування, Автоцивілка, Зелена Картка на сайті Finance.ua в період з 19.12.2023−19.02.2024.

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Переможці будуть визначені за допомогою сервісу Random.org протягом 5 робочих днів з моменту закінчення акції.



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