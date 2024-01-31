Finance.ua — український сервіс онлайн-страхування, запустили розіграш з великою кількістю подарунків.
Оформлюйте страхування на Finance.ua та вигравайте один з призів:
31 січня 2024, 16:10
Купуй страхування — вигравай один з 40 призів від Finance.ua
Finance.ua — український сервіс онлайн-страхування, запустили розіграш з великою кількістю подарунків.
- 3 сертифікати на шини від Infoshina номіналом 10000 грн
- 5 пускозарядних пристроїв Baseus по 12000 mAh
- 9 парфумів від Sisters Aroma
- 10 сертифікатів на Каско номіналом 1000 грн
- 3 картки Assistance в дорозі, які діють по Україні та Європі
- 10 сертифікатів на медичне страхування номіналом 1000 грн.
Як стати учасником розіграшу
Обирайте та купуйте 1 зі страховок: КАСКО, Медичне страхування, Зелена Картка, Туристичне страхування, Автоцивілка, Зелена Картка на сайті Finance.ua в період з 19.12.2023−19.02.2024.
Підпишіться на офіційний канал «Експерти зі страхування».
Переможці будуть визначені за допомогою сервісу Random.org протягом 5 робочих днів з моменту закінчення акції.
Більше деталей про розіграш ви можете отриматиза посиланням.
Оформити страхування
Джерело: Мінфін
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