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31 січня 2024, 15:52

Румунія, Китай та Туреччина стали найбільшими покупцями української аграрної продукції

До трійки найбільших імпортерів української агропродукції у 2023 році увійшли Румунія, Китай та Туреччина. Про це повідомляють в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».

До трійки найбільших імпортерів української агропродукції у 2023 році увійшли Румунія, Китай та Туреччина.
Фото:depositphotos

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Найбільші покупці української агропродукції

Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму $2,87 млрд. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 13%.

Китай посів у рейтингу друге місце. Водночас у вартісному вимірі країна збільшила обсяги закупівель української агропродукції. Якщо у 2022 році вартість поставок з України до Китаю становила $1,8 млрд, то 2023 року збільшилися приблизно на 18 % — до $2,2 млрд. Частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства склала торік 10%.

Туреччина, імпортувавши з України агропродукції на $1,99 млрд, зберегла за собою третє місце у даному рейтингу з часткою у 9%.

Зазначається, що наслідками запроваджених Польщею навесні минулого року і триваючих донині обмежень на ввезення сільськогосподарської продукції з України стали не лише втрата нею статусу головного покупця у нас на світовому ринку, а й зниження вартості її імпорту на третину — до $1,79 млрд.

Топ-10 споживачів української агропродукції

  • Іспанія ($1,76 млрд)
  • Нідерланди ($1,27 млрд)
  • Єгипет ($1,07 млрд)
  • Італія ($1,04 млрд)
  • Німеччина ($862 млн)
  • Угорщина ($471 млн).

Ці десять країн за минулий рік сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства 69% валютних надходжень.

Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові культури, олії та жири, різні олійні, залишки харчової і переробної промисловості, а також м’ясо та субпродукти.

Джерело: Мінфін
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