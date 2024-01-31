Попит на золото досяг рекорду завдяки покупкам центробанків — ЗМІ

Всесвітня рада із золота підрахувала, що загальний попит на метал минулого року досяг рекорду, обіцяючи знову зрости в 2024 році на тлі потенційного зниження процентної ставки в США, що сприятиме зростанню цін на зливки, пише Bloomberg.

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За рік купівлі золота зросли приблизно на 3% до 4899 тонн за рахунок попиту на позабіржовому ринку, а також покупок центральних банків, що стало найвищим показником за 2010 рік.

Велика частка покупок припадає на центральні банки країн, що розвиваються, особливо Китаю та Польщі. Сюди входять як зливки, так і ювелірні вироби, монети, покупки центральних банків, біржових фондів та позабіржова торгівля, в якій беруть участь суверенні фонди, заможні приватні особи та хедж-фонди.