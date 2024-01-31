рф завдала вже збитків довкіллю України на 2,2 трильйони гривень — Шмигаль

Від початку повномасштабної війни ворог завдав шкоди українському довкіллю на 2,2 трлн грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародного форуму United for Nature. Agenda for Ukraine.

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Збитки довкіллю

«За інформацією Міндовкілля, під час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тис. російських злочинів проти довкілля. Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трлн грн», — зазначив він.

Крім того, наголосив голова уряду, сотні тисяч квадратних кілометрів землі потенційно забруднені мінами та снарядами.

Шмигаль наголосив, що спільна мета України й партнерів — змусити агресора заплатити за всі здійсненні злочини, зокрема злочини проти довкілля.

«Принцип „росія заплатить“ для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси рф на допомогу Україні», — підкреслив прем'єр.