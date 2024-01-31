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31 січня 2024, 12:40

Інфляція у Франції у січні сповільнилася до мінімуму з січня 2022 року

Споживчі ціни у Франції у січні збільшились на 3,4% у річному вираженні. Про це йдеться у звіті Національного статистичного управління Insee.

Споживчі ціни у Франції у січні збільшились на 3,4% у річному вираженні.
Фото:depositphotos

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Уповільнення інфляції

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 4,1% у грудні.

Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачав ще суттєвіше ослаблення — до 3,3%.

Січнева інфляція у Франції мінімальна з січня 2022 року.

Як змінилися ціни

Споживчі ціни цього місяця знизилися на 0,2% щодо грудня, коли було відзначено їхнє підвищення на 0,1%. Динаміка показника збіглася із прогнозом ринку.

Споживчі ціни, розраховані за французькими стандартами, у січні зросли на 3,1% у річному та знизилися на 0,2% у помісячному вираженні. Місяцем раніше показники збільшилися на 3,7% та 0,1% відповідно.

Зростання цін на продукти харчування у Франції у січні сповільнилося до 5,7% з 7,2% на місяць раніше, на енергоносії — до 1,8% з 5,7%, на промислові товари — до 0,7% з 1,4 %.

При цьому підвищення вартості послуг прискорилося до 3,2% із 3,1%.

Джерело: Мінфін
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