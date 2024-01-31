У середу, 31 січня, на готівковому ринку курс долара подешевшав на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро у купівлі не змінилося, а у продажу втратило 10 копійок.
Курс валют на 31 січня: Долар на готівковому ринку подешевшав
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Валютний ринок
В обмінниках долар втратив 2 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та знизився на 5 копійок у продажу.
Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,75−38,30 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,16−38,25, євро — 41,55−41,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 37,65−37,72 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,72−40,80 грн/євро.
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