Курс валют на 31 січня: Долар на готівковому ринку подешевшав

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 2 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та знизився на 5 копійок у продажу.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,75−38,30 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,16−38,25, євро — 41,55−41,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,65−37,72 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,72−40,80 грн/євро.