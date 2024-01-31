Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 385 230 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
31 січня 2024, 8:10
Втрати ворога за 30 січня: 1090 російських окупантів, 10 танків та 16 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 385230 (+1090) осіб,
- танків — 6310 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 11757 (+32) од,
- артилерійських систем — 9195 (+51) од,
- РСЗВ — 974 (+2) од,
- засоби ППО — 663 (+0) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7100 (+16),
- крилаті ракети — 1846 (+0),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12231 (+40) од,
- спеціальна техніка — 1452 (+4).
Джерело: Мінфін
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