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31 січня 2024, 8:49

До кінця опалювального сезону комунальні тарифи залишаються незмінними — Шмигаль

Тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення не зміняться до кінця опалювального сезону. Про це в ефірі національного марафону «Єдині новини» повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.
Фото:kmu.gov.ua

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Що буде із тарифами

«Всі тарифи до кінця опалювального сезону, як ми і обіцяли, залишаться абсолютно незмінними. Це стосується в першу чергу тарифу на електроенергію — 2 грн 64 коп. за кіловат годину. Також не будемо змінювати тариф на газ — 7 грн 96 коп. за кубометр», — наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, українці, які потребують підтримки, зможуть отримати субсидії.

«Уряд цього року виділив 50 млрд грн для виплати субсидій. Це на 25% більше, ніж минулого року. Їх зможуть отримати 3 млн українських сімей», — сказав Шмигаль.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 9:02
#
Спасибо!
Благодетели!
+
0
SZlats
SZlats
31 січня 2024, 9:15
#
Субсидии получают часто те у кого проблем заплатить вообще нет

И вообще кроме повышения тарифов есть что-то новенькое ?

К примеру вернут градация за свет чем больше сжег больше заплатил

Стабильность это уверенность что каждый год тарифы налоги рости не будут у нас пока с этим печально Зато радуйтесь холопы пока не поднимаем +____))))
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