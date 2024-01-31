Тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення не зміняться до кінця опалювального сезону. Про це в ефірі національного марафону «Єдині новини» повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
31 січня 2024, 8:49
До кінця опалювального сезону комунальні тарифи залишаються незмінними — Шмигаль
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Що буде із тарифами
«Всі тарифи до кінця опалювального сезону, як ми і обіцяли, залишаться абсолютно незмінними. Це стосується в першу чергу тарифу на електроенергію — 2 грн 64 коп. за кіловат годину. Також не будемо змінювати тариф на газ — 7 грн 96 коп. за кубометр», — наголосив прем'єр-міністр.
За його словами, українці, які потребують підтримки, зможуть отримати субсидії.
«Уряд цього року виділив 50 млрд грн для виплати субсидій. Це на 25% більше, ніж минулого року. Їх зможуть отримати 3 млн українських сімей», — сказав Шмигаль.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Благодетели!
И вообще кроме повышения тарифов есть что-то новенькое ?
К примеру вернут градация за свет чем больше сжег больше заплатил
Стабильность это уверенность что каждый год тарифы налоги рости не будут у нас пока с этим печально Зато радуйтесь холопы пока не поднимаем +____))))