До кінця опалювального сезону комунальні тарифи залишаються незмінними — Шмигаль

Тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення не зміняться до кінця опалювального сезону. Про це в ефірі національного марафону «Єдині новини» повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що буде із тарифами

«Всі тарифи до кінця опалювального сезону, як ми і обіцяли, залишаться абсолютно незмінними. Це стосується в першу чергу тарифу на електроенергію — 2 грн 64 коп. за кіловат годину. Також не будемо змінювати тариф на газ — 7 грн 96 коп. за кубометр», — наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, українці, які потребують підтримки, зможуть отримати субсидії.

«Уряд цього року виділив 50 млрд грн для виплати субсидій. Це на 25% більше, ніж минулого року. Їх зможуть отримати 3 млн українських сімей», — сказав Шмигаль.